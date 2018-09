’Maak jacht op wapens’

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzocht woensdagnacht een verdacht pakketje in de Voetboogstraat in Amsterdam. Het bleek te gaan om een explosief. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Amsterdamse politie heeft twintig extra agenten vrijgemaakt voor de schietpartijen en explosievenvondsten in de stad. Hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut pleit vooral voor een intensivering van de jacht op het wapentuig. „Ik trek zeer in twijfel of er voldoende actieve recherche in Nederland is op de illegale handel en het illegale bezit van wapens en explosieven.”