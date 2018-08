Brit huurt gele Lamborghini en racet door Dubai: 33 keer geflitst in 4 uur

Farah Hashi uit Newport in Wales had een gele Lamborghini met een waarde van bijna drie ton gehuurd en greep zijn kans om eens flink snelheid te maken.

Om echt goed door te kunnen rijden besloot hij om half drie ’s nachts in de wagen te stappen. Vier uur lang reed hij razendsnel over de Sheikh Zayed-snelweg. Hij zou daar door alle aanwezige camera’s zijn geflitst, schrijft Daily Mail. Twaalf keer reed hij harder dan 200 km/u, ook werd hij twee keer geflitst binnen een minuut. In totaal werd de man 33 keer betrapt.

De boete, omgerekend 40.000 euro, ging naar het autoverhuurbedrijf dat hierop besloot de auto nog even niet in te nemen en het paspoort van de man voorlopig te houden. Hashi kon de boete niet betalen en was zonder paspoort genoodzaakt een week langer in Dubai te blijven. Na een verlaging van 10.000 euro ging de Brit uiteindelijk akkoord met een boete van 30.000 euro.

Onduidelijk is of de man, die normaal gesproken rijdt in een Vauxhall Corsa, al thuis is.