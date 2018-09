Prikkeldraad of rode loper voor salafisme-expert?

Radicaliseringsbestrijders uit Rotterdam onderhouden zelf banden met orthodox-islamitische instellingen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Radicaliseringsexperts met één been in salafistische kringen, moeten stadhuizen daarvoor de rode loper uitrollen of juist prikkeldraad? Rotterdam is niet de enige gemeente die met die vraag worstelt.