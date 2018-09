Door het lerarentekort rekenen zelfstandige docenten forse tarieven. Scholen zitten om ze te springen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het lerarentekort in ons land en het aantal openstaande vacatures zijn ongekend hoog. Toch is er een nieuwe website, leraarzoektbaan.nl, waar steeds meer docenten zichzelf aanmelden voor een (andere) baan in het onderwijs, waarbij ze hun eigen eisenpakket meteen neerleggen.