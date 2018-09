De cijferreeks over de Nederlandse economie in dit en volgend jaar is imposant. Het Centraal Planbureau rekent voor dat in 2019 de koopkracht van bijna iedereen omhoog gaat (zo’n 1,3 procent), de economie uitbundig groeit (2,5 procent) en dat de werkloosheid verder daalt (naar 320.000).