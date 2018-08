Leraar buit schaarste uit: zzp’ers profiteren

In de constructie waarin docenten zichzelf aanbieden als zelfstandige bij basis- en middelbare scholen, wordt soms zelfs meer dan het dubbele maandsalaris gevraagd, wat kan oplopen tot 10.000 euro. Bij de start van het schooljaar volgende week is er voor naar schatting 5000 basisschoolleerlingen geen leerkracht. Middelbare scholen zoeken ruim 400 docenten. Daardoor verkeren beschikbare docenten in een riante positie, waar sommigen slim gebruik van maken.

Lees verder: Lerarentekort goudmijn