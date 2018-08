Roep om fellere jacht op wapens

„De noodzaak tot een meer actieve wapenrecherche hangt niet zozeer samen met wat zich nu in Amsterdam afspeelt. Dit is al veel langer een zorg. De beschikbaarheid van wapens moet je zo beperkt mogelijk maken voor criminelen.”

Fijnaut verwierf bekendheid als onderzoeker in opdracht van de commissie-Van Traa naar de georganiseerde misdaad in Nederland. Hij volgt de golf van geweld in Amsterdam nauwlettend.

„Dit is al langer een zorg. Je moet weten waar de wapens vandaan komen en wie ervoor zorgt dat criminelen gemakkelijk aan wapens kunnen komen. Het gaat vooral om het voorkomen dat de wapens er zijn. En daar heb je actieve recherche voor nodig.”