’Beperkte’ extra sterfte door warmte

In 2006, toen er ook een lange hittegolf was, was de sterfte bijna vierhonderd gevallen per week hoger dan gemiddeld in de zomer, zo vergelijkt het bureau.

In 2018 waren er tot nog toe twee landelijke hittegolven: van 15 juli tot en met 27 juli en van 29 juli tot en met 7 augustus. In 2006 waren er hittegolven van 30 juni tot en met 6 juli en van 15 tot en met 30 juli.

Die laatste hittegolf was met een duur van zestien dagen een van de langste en meest intense in zeker honderd jaar.