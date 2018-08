Nederlandse trucker: ’brugramp is bizar’

„Werkelijk bizar”, vertelt de Barendrechter Havelaar die Europa doorkruist om hightech-apparatuur af te leveren. „Ik schrok enorm en dacht: wat is daar aan de hand zeg. Toen besefte ik: daar heb ik ook gereden.”

De afgelopen jaren passeerde hij de rampbrug ’tientallen keren’ en loste bovendien goederen bij een klant onder de Morandi-brug. Een paar maanden geleden nog voor het laatst. „Het is bekend terrein”, vertelt de vrachtwagenchauffeur.

„Zelfs toen ik de beelden zag kon ik het niet geloven. Net zoals op 11 september”, vertelt Robert. Vooral het gapende gat in de Morandi-brug is ’onwerkelijk’ om te zien. „Het leek alsof er een deel tussenuit was gehaald om een nieuw stuk wegdek te plaatsen. Echt bizar. Juist omdat ik de brug goed bestudeerd had. Want ik vond het echt een kunstwerk.”

De vrachtwagenchauffeur had nooit het gevoel dat de Morandi-brug ’gammel’ was. „Je gaat er gewoon van uit dat het sterk genoeg is.” Bovendien is de infrastructuur in het noorden van Italië de afgelopen jaren verbeterd, vertelt Havelaar. „Die indruk had ik althans.”

Onprettig gevoel

Bij sommige grote bruggen in Europa heeft de chauffeur wel al langer een onprettig ’gevoel’. Zoals de grote Dartford-brug op de M25 over de Theems bij Londen. „Die is gigantisch hoog. Tijdens zwaar weer voel je de brug gewoon bewegen. Elke keer als ik oversteek denk ik: wat nou als dat ding in elkaar dondert... Dat had ik al voor Genua. Daarom is het zo onwerkelijk dat de brug in Italië daadwerkelijk is ingestort.”

Natuurlijk rijd je nu met meer wantrouwen, zegt de vrachtwagenchauffeur. „Zeker bij dat soort bruggen in Italië. Dan denk je wel: hoe is de staat van de brug, klopt alles wel?”

De ramp in Italië heeft een nieuw inzicht opgeleverd. „Ik ergerde me laatst aan de enorme files op de Sauerlandroute”, vertelt Robert. „Omdat daar alle bruggen worden gerenoveerd. Maar ik besef nu: ’Ik sta weliswaar in de file: maar ik stort in ieder geval niet mijn dood tegemoet’. Zo is het wel.”