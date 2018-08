Lid vereniging Delft filmde stiekem op toilet

Dit bevestigen Virgiel en de TU Delft tegenover NOS. Het lid had een camera verstopt in een koffiebekertje. Ten minste drie vrouwelijke leden werden gefilmd. Of zij aangifte gaan doen, is nog niet bekend.

De opnames werden vorige week donderdag gemaakt. Het weggestuurde lid heeft „enorme spijt” betuigd tegenover de drie vrouwen en de vereniging.