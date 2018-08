Kabinet terug van zomerreces

Oktober 2017, de nieuwe ministersploeg Rutte III neemt voor het eerst zitting in de Treveszaal. Een kleine tien maanden later komt keren de ministers weer terug van zomerreces. Ⓒ Hollandse Hoogte / Werry Crone

DEN HAAG - De Tweede Kamer komt pas over enkele weken terug van zomerreces, maar het kabinet van premier Mark Rutte is vrijdag weer voor het eerst bijeen in de Trêveszaal.