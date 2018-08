Venezolaans zusje van brug Genua ’al jaren niet meer gecontroleerd’

De General Rafael Urdaneta-brug – net zoals de brug in Genua ontworpen door architect Riccardo Morandi – overspant sinds 1962 over een lengte van bijna negen kilometer de toegang tot het Maracaibo-meer in Venezuela. De constructie van beton en staal is al tientallen jaren niet meer gecontroleerd, zo zegt een voormalige official in The Times.

Ook wordt er al lang niet meer gecontroleerd wat het gewicht is van het vrachtverkeer dat dagelijks over de hoofdweg dendert.

Over de General Rafael Urdaneta-brug, die vijf jaar eerder gereedkwam dan haar zusje in Genua, loopt de belangrijkste verbindingsweg van havenstad Maracaibo naar de rest van het land. Er wordt al elf jaar gewerkt aan een alternatieve route over een tweede brug, maar die is pas voor zeventien procent klaar.