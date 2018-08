De bus kwam op zijn kant in een greppel naast de autosnelweg tussen Rostock en Berlijn terecht, circa 130 kilometer ten noordwesten van de Duitse hoofdstad. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik