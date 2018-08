Ook meisjes gevonden in gruweldrama

En de klap kwam nog harder aan toen bleek dat de modelechtgenoot en vader van Bella en Celeste de dader bleek. Nog maar een dag eerder huilde hij op tv tranen met tuiten vanwege vanwege de vermissing.

Enkele uren na zijn dramatische oproep op Denver7, bekende Chris bij de politie dat hij ze alledrie had omgebracht.

Oliebedrijf

Kort daarop werd het lichaam van Shannan gevonden op het terrein van een oliebedrijf waar Chris werkte. De politie trof de meisjes aan in olie- en gastanks op het terrein, zo is vrijdag bekend geworden.

Chris doodde zijn vrouw Shannan en hun twee dochtertjes en gaf ze als vermist op. Ⓒ FB

Shannan (34) was ook nog eens vijftien weken zwanger van een jongetje dat Niko zou gaan heten. Het drietal is waarschijnlijk in de familiewoning vermoord.

Ruzie

De Amerikaan vertelde de politie dat hij haar afgelopen maandag voor het laatst gezien had om 5.15 uur ’s morgens. Hij vertrok hij naar zijn werk. Drie uur eerder zou ze met het vliegtuig thuisgekomen zijn van een zakenreis. Het stel had ruzie gehad die nacht.

De oproep van Chris net na de vermissing:

Toen hij geen reactie kreeg op zijn tekstberichten, sloeg Chris alarm. Een vriend reed langs het familiehuis en zag dat haar auto nog voor de deur stond. Bij tv-zender Denver7 zei de bedroefde Amerikaan: „Het is alsof ik in een nachtmerrie zit waar ik niet kan uit ontwaken.”

Op Fox News had hij een iets andere versie. Shannan zou naar een vriend zijn gegaan met de kinderen. „In mijn hart hoop ik dat ze ergens veilig zit.” Op de vraag of ze misschien ontvoerd zouden zijn, zegt Chris: „Als iemand hen ontvoerd heeft, wil ik ze nu terug.”

Ook bij NBC verscheen hij voor de camera: „Shannan, Bella, Celeste. Als jullie ergens zitten en me horen, kom gewoon terug. Als iemand hen vasthoudt, vraag ik aan die persoon om ze vrij te laten. Ik wil iedereen terug. Dit huis is niet compleet zonder hen.”

Kort na de bekentenis en de vondst van de lijken reageert de broer van Shannan emotioneel op Facebook. „Die klootzak mag van mijn part wegrotten in de hel”, aldus Frankie Rzucek.

De broer van Shannan uit zijn woede in meerdere posts op Facebook. In één schrijft hij: „Ik wil vooral weten Waarom?? Geef me dertig seconden alleen met die harteloze psychopaat”.

