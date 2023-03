Btw-afschaffing op groente en fruit dreigt te sneuvelen: wat is appelmoes of tomatensaus?

De ministeries van Financiën en Volksgezondheid lieten de afgelopen periode onderzoeken hoe de btw op groente en fruit naar 0 procent kon. Ict-technisch moet het kunnen, maar de vraag is vooral: wat is groente en wat is fruit? Bij een bloemkool of appel is dat nog duidelijk, maar bij pastasauzen of appelmoes wordt het al moeilijker.

Dat onderzoek is nu klaar en het levert zoveel vraagtekens op over de nut en noodzaak van de btw-verlaging, dat het de vraag is of het kabinet ermee door zal gaan, ook al is die wens wel uitgesproken in het coalitieakkoord. „De argumenten om het niet te doen zijn er, maar er zijn ook nog steeds argumenten om het wél te doen”, reageert staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid). ,,Want 4 procent meer groente en fruit eten lijkt misschien weinig, maar is dat eigenlijk niet.” Van Ooijen zegt ’nog niet zover’ te zijn om er na dit kritische onderzoek dan maar vanaf te stappen.

Onderzoekers stippen verder aan dat er veel juridisch gehaarkloof kan ontstaan van bedrijven die willen dat hun producten ook onder de 0 procent btw gaan vallen, waardoor ’er een aantal rechtszaken zal volgen’. Bovendien wordt in twijfel getrokken in hoeverre de belastingmaatregel echt gezond eten zou bevorderen. Het Centraal Planbureau stipte dinsdag in een ander onderzoek al aan dat het beïnvloeden van gedrag via belastingen door de bank genomen niet heel goed uitpakt.

Een besluit of er wordt gezocht naar een alternatieve manier om gezond eten te stimuleren of dat alsnog wordt ingezet op btw-verlaging, wordt later genomen.