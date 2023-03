Btw-afschaffing op groente en fruit dreigt te sneuvelen: wat is appelmoes of tomatensaus?

Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. De ministeries van Financiën en Volksgezondheid lieten de afgelopen periode onderzoeken hoe de btw op groente en fruit naar 0 procent kon. Ict-technisch moet het kunnen, maar de vraag is vooral: wat is groente en wat is fruit? Bij een bloemkool of appel is dat nog duidelijk, maar bij pastasauzen of appelmoes wordt het al moeilijker.

Dat onderzoek is nu klaar en het levert zoveel vraagtekens op over de nut en noodzaak van de btw-verlaging, dat het kabinet er voorlopig maar helemaal vanaf ziet. RTL meldt dat de onderzoekers bijvoorbeeld aanstippen dat er veel juridische gehaarkloof kan ontstaan van bedrijven die willen dat hun producten ook onder de 0 procent btw gaan vallen. Bovendien wordt in twijfel getrokken in hoeverre de belastingmaatregel echt gezond eten zou bevorderen.

Het kabinet parkeert het idee daarom voorlopig en gaat op zoek naar een andere manier om gezond eten te stimuleren.