Hilversumse horeca doet billenknijpers in de ban

Het blijkt een hardnekkige Hilversumse kwaal: mensen – meestal mannen – die in de drukke horecagelegenheden de handen vrijelijk laten dwalen over de lichamen van – meestal jonge – vrouwen. De slachtoffers zijn vaak te verbouwereerd om aangifte te doen. Reden voor VVD-raadslid Ruud Verkuijlen – zijn dochter was slachtoffer – om een campagne te willen starten om vooral wel aangifte te doen.

Dat voorstel kan op sympathie rekenen van de Hilversumse burgemeester Broertjes, maar een voorstel van Verkuijlen om cameratoezicht te houden, speelt hij door naar de horeca-ondernemers, zo schrijft de Gooi- en Eemlander.

Die horeca-ondernemers zitten zelf ook in de maag met het gedrag van een deel van hun clientèle, zo zegt Marco van Velthooven in de krant. Hij is eigenaar van drie uitgaansgelegenheden in Hilversum. Hij roept slachtoffers op ook meteen melding te maken bij de portiers: „Dan zetten we zo’n gast eruit. Ze komen dan in het horecaontzeggingssysteem. Sta je op die lijst, dan kom je er niet meer in. We zijn er heel scherp op.”

Cameratoezicht in de zaak is maar beperkt effectief, zegt hij. „Billenknijpen gebeurt heel sneaky.”