Regering en Benneton bekvechten om ingestorte brug Genua

„We starten de procedure voor de intrekking van de concessie”, verklaarde de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Er wordt door sommige politici hardop over gedacht om de Italiaanse snelwegen opnieuw te nationaliseren.

Benetton is via de Luxemburgse holding Sintonia de belangrijkste aandeelhouder van Atlantia, het bedrijf dat circa de helft van de snelwegen in Italië beheert, waaronder de A10 bij Genua en de Morandibrug. Benetton krijgt via tol op de snelwegen stromen geld binnen. Via tol op snelwegen (ook buiten Italië) heeft Atlantia vorig jaar in totaal ruim 4 miljard euro opgestreken. Benetton wordt kwalijk genomen dat dat geld niet is gebruikt om in onderhoud van de snelwegen te voorzien, wat onveilige situaties zoals de ingestorte brug tot gevolg heeft.

Na de mededeling van Conte dat hij de concessie aan Atlantia wil intrekken kelderden de aandelen van de wegbeheerder op de beurs, al is nog niet duidelijk of de regering daadwerkelijk de concessie wil intrekken voor alle Italiaanse snelwegen die Benetton uitbaat.

Benetton liet de Italiaanse regering weten dat als de concessie wordt ingetrokken ze recht heeft op een forse vergoeding die dat verlies compenseert. Het contract loopt namelijk tot 2038. De minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini reageerde woedend en vindt dat Benetton beter nederig zijn excuses kan aanbieden.