’Tijd van theedrinken en wegkijken voorbij’

Onze islamitische jongeren radicaliseren in rap tempo en alle ’deskundigen’ die dit moeten voorkomen vullen lekker hun zakken en belazeren de kluit zoals recent in Rotterdam en eerder in Amsterdam.

En dat terwijl de oplossing zo simpel is. Zet personen die radicaliseren met hun complete gezin uit, net zoals in enkele landen buiten de EU dit al wordt toegepast.

Familieleden gaan het melden als iemand van hen de verkeerde kant kiest, omdat ze bang zijn uitgezet te worden. We hoeven dan geen bakken met belastinggeld aan oplichters te besteden en Nederland wordt met de dag veiliger.

Jan Onderwater, Hillegom