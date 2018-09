’Nederland dupe van sociale gezicht’

Nadat de sympathieke burgemeester Van der Laan in zijn strijd tegen radicalisering is bedrogen door zijn medewerkers, wordt nu ook de even sympathieke burgemeester Aboutaleb voor gek gezet door zijn medewerkers.

De veelal links georienteerde beleidsmedewerkers in de grote steden zijn niet opgewassen tegen de slimheid binnen de salafistische gemeenschap. Daarnaast wordt het geluid van goedwillende, gematigde moslims steevast genegeerd.

Het zal mij benieuwen hoe onze bestuurders met de onthullingen over salafistische ambtenaren in Rotterdam, het opzetten van Turkse weekendscholen en het agressieve gedrag van een partij als Denk omgaat. Zachte heelmeesters maken nog steeds stinkende wonden.

Kees Rakers, Hoofddorp