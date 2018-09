Voorzichtig met oordeel over Kroon

De man is slechts veroordeeld wegens ongeoorloofd wapenbezit, voor de goede orde: geen AK47, maar een stroomstootwapen dat in Duitsland voor iedereen boven de 18 te verkrijgen is.

Als je in dit land boven het maaiveld uitsteekt, is er altijd wel iemand die uit jaloezie ongefundeerde meningen en geruchten verspreidt.

Misschien is het na vele jaren melden van een dodelijk incident in Afghanistan niet het slimste, maar als militair is hij diverse keren uitgezonden op missies en vaak met groot gevaar voor eigen leven van grote waarde geweest. Laat dat voorop staan.

Wim Buts, Purmerend