Tbs met dwangverpleging voor man die moeder doodstak in Helmond

De Brabander, die zelf ook in Helmond woont, fietste in september naar het huis van zijn ouders aan de Lambertushof met het plan zowel zijn vader als zijn moeder om te brengen, aldus de rechtbank. Na een keer omgedraaid te zijn, voerde hij zijn plan alsnog ten dele uit en sneed hij met een zakmes de keel van zijn 68-jarige moeder door, nadat zij hem had binnengelaten.

Zijn vader was niet thuis, daarom zou hij van plan zijn geweest later terug te komen. De man belde vervolgens thuis het alarmnummer en bekende in dat telefoongesprek de moord. Kort daarna werd hij opgepakt.

De 44-jarige veroordeelde lijdt aan schizofrenie en was door zijn psychose „niet meer in staat sturing te geven aan zijn voelen, denken of handelen”, aldus de rechtbank. „De verdachte werd in zijn beleving al zijn hele leven benadeeld door zijn ouders en wilde nu wraak nemen.”

Eerder werd duidelijk dat de man zorg mijdt en dat hij de moord op zijn moeder pleegde in zijn proeftijd van een zorgtraject. De man moet ook een schadevergoeding van in totaal 37.500 euro betalen aan zijn vader en zijn broer. De opgelegde straf is in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie.