Branden Boxmeer mogelijk aangestoken

BOXMEER - De politie houdt er rekening mee dat twee branden die in de nacht van donderdag op vrijdag in Boxmeer (Noord-Brabant) woedden, zijn aangestoken. De gymzaal van een middelbare school aan de Doctor Peelenstraat werd verwoest door brand en ook het clubgebouw van een motorsportclub werd in de as gelegd.