Medewerkster azc verduisterde 160.000 euro

Er is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouw uit Den Oever, zo bevestigen asielorganisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de politie aan het Noordhollands Dagblad. De zaak is aan het licht gekomen toen de vrouw met pinpassen van azc-bewoners was gaan pinnen. Die actie werd gefilmd door de camera van de pinautomaat, zegt Van Der Meulen: „Mijn collega bestal COA en asielzoekers jarenlang.”

Ondanks dat de vrouw nu is gepakt is de klokkenluider niet blij: „Jarenlang zijn signalen van fraude genegeerd. Gemeenschapsgeld is verduisterd, asielzoekers zijn bestolen.” Van der Meulen stelt dat de zaak diepgaand moet worden onderzocht.

Werkwijze

Klokkenluider Van der Meulen legt aan het Noordhollands Dagblad uit: „Elke week werd er op de rekening van bewoners een bedrag overgemaakt dat zij konden opnemen. De medewerkster heeft jarenlang kunnen frauderen door onder meer ’voorschotten’ te verstrekken aan bewoners van wie de pas zogenaamd niet werkte.

Iedere week werd er 1200 euro gepind, wat als voorschot werd verstrekt aan de bewoners. Het verstrekken van het voorschot gebeurde altijd op dinsdagavond. Collega’s met wie de vrouw werkte hebben nooit iets gemerkt van die verstrekking, hoewel het bij elkaar om toch een bedrag van 160.000 euro ging.”

Rene van der Meulen zegt aan de locatiemanager te hebben doorgegeven dat er iets niet klopte: „Mijn verzoeken om een diepgaand onderzoek irriteerden hem.”

Nep-onderzoeken

„Er zijn nep-onderzoeken uitgevoerd om mij te doen geloven dat er niets aan de hand was. En ik ben onder druk gezet om op te houden over de zaak, anders zou het werken met mij onmogelijk worden.” Volgens Van der Meulen werd er een angstcultuur gecreëerd, daarom ging hij zelf op onderzoek uit: „Ik heb bewoners die een voorschot zouden hebben ontvangen, gevraagd of dat klopte. Zij hebben ontkend dat zij contant geld hebben ontvangen. En hun pinpassen, die volgens mijn frauderende collega niet werkten, deden het gewoon.” Met die informatie is Van der Meulen naar de organisatie gestapt, maar die hebben er destijds niets mee gedaan.

De frauderende medewerkster is overgeplaatst van de gezinslocatie naar het asielzoekerscentrum Doggershoek, ook in Den Helder. Daar kon zij haar praktijken voortzetten, hoewel het personeel daar ook doorhad dat er iets niet klopte: „Maar ze moesten gewoon met haar doorwerken. Zoiets legt een extreme druk op een team.”

Volgens Van der Meulen is ruim drie jaar lang de boekhouding niet op orde geweest. Nadat de klokkenluider werd ontslagen kwam er een nieuwe locatiemanager, die de zaak wel oppakte.

’Lastige vragen’

De klokkenluider vermoedt zelf dat hij is ontslagen omdat hij ’lastige vragen’ stelde: „Voordat dit allemaal speelde, was de locatiemanager erg tevreden over mijn functioneren.”

De medewerkster is op heterdaad betrapt en werd ontslagen. Rene van der Meulen zegt dat hij daarna is uitgenodigd voor een gesprek door het bestuur van COA, maar dat het niet verder kwam dan de complimenten – omdat hij zich professioneel en loyaal heeft opgesteld – en een sorry omdat er niets met de gegeven signalen is gedaan. „Er is gezegd dat naar aanleiding van mijn signalen wel allerlei werkwijzen zijn aangescherpt en dat de organisatie er ook beter van is geworden. Dat hadden zij dus veel eerder moeten doen.’’

Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog loopt wil woordvoerster Alet Bouwmeester van COA wil niet ingaan op vragen over deze zaak, schrijft het Noordhollands Dagblad.