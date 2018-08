Erdogan-hater voor de rechter

Jacobus G. stuurde na de mislukte couppoging in 2016 een tirade waarin hij Erdogan een ’goat fucker’ noemde, een zwijn, een nazi die in de hel moest branden. Hij stuurde ook foto’s van Erdogan in nazi-uniform en Hitler met de tekst ’er is geen verschil’. Turkije, ’een zogenaamde democratische republiek’ moest zich schamen. Atatürk zou spuwen op het land dat in feite een ’extremistische islamitische staat in wording’ is, raasde de Limburger. ’Meer dan zeventig jaar geleden ging eenzelfde dictator exact dezelfde fout in’. De plaatsvervanger van de ambassadeur op de Turkse ambassade deed aangifte.

G. wordt vervolgd vanwege beledigen van een ambtenaar en het beledigen van een bevriend staatshoofd.

Die laatste aanklacht is gebaseerd op een wet die binnenkort wordt geschrapt, net als majesteitsschennis. Op het beledigen van een bevriend staatshoofd staat maximaal twee jaar cel.

In 2016 ontstond er discussie over in de Tweede Kamer. Aanleiding was de vervolging van de Duitse komiek Jan Böhmermann die een lasterlijk gedicht over Erdogan had voorgedragen op de Duitse televisie. Voormalig minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur besloot dat de Nederlandse versie van dit wetsartikel in het museum thuishoorde, niet in het wetboek. Zolang de wijziging niet door de Eerste Kamer is goedgekeurd, blijft het artikel echter van kracht.

