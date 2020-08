Stille tocht voor Bas van Wijk: ’Onze held’

De processie begint om 19.00 uur. De stoet loopt van de voetbalclub van Bas (Pancratius) naar de kerk aan de Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp, tegenover de Oranje Nassau School. Daar ligt het lichaam van Bas opgebaard. Nabestaanden kunnen een laatste groet brengen.

„Ik heb T-shirts laten drukken met voorop ’onze held’ en achterop de hashtag #allesisvoorbassie”, zegt Belinda Kreugel, organisator van de tocht, tegen RTL Nieuws. „En ik heb rozen besteld. Want ik wil dat er vrijdag bij de kerk een gigantische berg rozen ligt.”

Bas overleed zeer vermoedelijk omdat een vriend van hem dreigde bestolen te worden. Burgemeester Halsema bevestigt dat alles erop wijst dat hij een onschuldig slachtoffer is.

In de bres

„Een groepje mannen met licht getint uiterlijk kwam naar de steiger en had het voorzien op de Rolex van een vriend van Bas. Hij heeft daar iets over gezegd”, vertelde een kennis eerder tegen De Telegraaf. „Zo kennen wij Bas ook helemaal. Het is echt een hele lieve jongen, die zich ontfermde over anderen. Een vrolijke, sportieve gast, die altijd voor iedereen in de bres sprong.”

De dader is nog steeds niet opgepakt. Wel heeft de politie 20 tips binnengekregen. Getuigen kunnen zich nog steeds melden. De politie is in het bijzonder op zoek naar getuigen die op een bruggetje stonden bij de Oude Haagse Weg waar de dader vermoedelijk naartoe vluchtte.