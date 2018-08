Blok wil verder praten met beledigd Suriname

Blok zette Suriname vorige maand tijdens een besloten bijeenkomst voor Nederlanders die bij internationale organisaties werken weg als een mislukte staat. De aanduiding ’failed state’ wordt doorgaans gebruikt voor landen waar bestuur en rechtsstaat totaal ontbreken, zoals Somalië. Maar Blok schaarde ook Suriname daaronder, omdat de verschillende bevolkingsgroepen er niet goed zouden samenleven.

Bekijk ook: Blok maakt excuusrondje langs gekrenkte landen

Bekijk ook: Suriname niet tevreden met excuses Blok

De Surinaamse regering ontstak in woede en ontbood de Nederlandse zaakgelastigde om haar verontwaardiging over te brengen. Paramaribo noemde de uitlatingen „destabiliserend en denigrerend” en bespeurde zelfs „een mogelijke agenda van herkolonisatie.” De excuusbrief die Blok daarop stuurde, is voor Suriname niet genoeg. Die zou „de onjuistheden niet wegnemen.”

Blok wacht niet af tot Suriname bij hem aanklopt. „Ik heb ze laten weten dat ik graag weer met ze in gesprek wil gaan. Ik zal iedere gelegenheid die zich daarvoor voordoet aangrijpen.”