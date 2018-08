Enorm wespennest gevonden in Lieshout

Van Stiphout ging de zolder van haar schuur controleren nadat ze een week eerder heel veel wespen het dak van haar garage in zag vliegen. „Ik dacht meteen, dat is foute boel. Er moet nog een nest zitten”, aldus Van Stiphout in gesprek met het AD.

Ongediertebestrijder Theodoor Biemans kwam donderdag langs en was stomverbaasd: „Het is zeker een meter bij een meter.”

Bijzonder

„Dit is echt iets wat je één keer in je carrière tegenkomt”, aldus Biemans. Het zit er pas sinds dit jaar en was nog volop in gebruik: „De aanvliegroute van en naar het nest was de drukste die ik ooit gezien heb.” De bestrijder gokt dat er zo’n 12.000 wespen vlogen.

Vermoedelijk hebben de wespen voor het plekje op de zolder van Van Stiphout gekozen omdat er in januari nog een lekkage was: „Ze houden blijkbaar van vochtige ruimtes”, aldus de vrouw.

Naast de lekkage is ook het warme weer een belangrijke factor geweest voor de omvang van het nest: „We hebben een milde winter gehad, waardoor veel koninginnen de winter overleefd hebben.” Grote kans dat de koningin van dit betreffende nest al in maart op de zolder was, waardoor er meer dan genoeg tijd was om eitjes te leggen.

Treurig einde voor de wespen

Helaas betekent de ontdekking van het wespennest ook de dood voor de insecten. Ongediertebestrijder Biemans heeft gif in het nest gespoten en begint met het verwijderen van het onderkomen zodra de beesten dood zijn.