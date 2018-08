Westland krijgt misschien toch ’Polenhotel’

Die regels gingen vrijdag in. Maar woensdagavond laat heeft iemand nog een vergunning aangevraagd voor een ’Polenhotel’. Die aanvraag is gedaan onder de oude regels en moet dus in behandeling worden genomen. „Dit is precies wat we hadden willen voorkomen”, laat de gemeente vrijdag weten na een bericht van Omroep West.

De gemeente Westland wil niet zeggen wie de vergunning heeft aangevraagd en wat de plannen precies zijn.

De gemeente had onlangs ontdekt dat er een gat zat in de regels voor industrieterrein Honderdland in het dorp Maasdijk. Het was mogelijk om er tweeduizend arbeidsmigranten te huisvesten. Ongewenst in zo’n dorp, vond de gemeente. Daarom nam de gemeenteraad achter gesloten deuren nieuwe regels aan. Die zijn mogelijk uitgelekt. Het gemeentebestuur zegt het te betreuren dat „alle informatie uit de besloten raadsvergadering vroegtijdig naar buiten is gekomen.” Of er een onderzoek naar het lek komt, is nog niet bekend.