GroenLinks wil asielschepen naar Amsterdam halen

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie (drie zetels in de gemeenteraad) noemt het in een eerste reactie ’waanzin’.

De grootste partij van Amsterdam schrijft vrijdag in Trouw dat ze niet langer lijdzaam wil toekijken als het om de asielcrisis gaat. Raadslid Tirza de Fockert: „Als EU-lidstaten ze dan toch toegang weigeren, zijn ze wat GroenLinks betreft welkom in de haven van Amsterdam. Ook als de Nederlandse overheid of de EU ze willen weigeren.”

Nanninga van FVD noemt het plan in een reactie ’waanzin’. „Tekort aan woningen, politie, docenten, zorg, geen toezicht op radicalisering, en GroenLinks wil de stroom illegale migranten (onder wie terroristen) naar Amsterdam halen?”

Voorbeeld

GroenLinks vindt dat Amsterdam het voorbeeld moet volgen van een handjevol Europese steden die onder de naam Fearless Cities ook vluchtelingenschepen verwelkomen „nu er in de Europese lidstaten een conservatieve en populistische wind waait.”

„Laten we de idealen van Fearless Cities in de praktijk brengen door het volgende schip dat vluchtelingen uit de Middellandse Zee redt uit te nodigen in Amsterdam.”

Tweede Kamerlid van GroenLinks Nevin Ozutok noemt het voorstel van haar partijgenoten in Amsterdam ’inspirerend’.

De tweet van Annabel Nanninga, die zo’n tweehonderd likes kreeg: