Minister: boek Kroon ’een soort roman’

Kroon, drager van de militaire Willems-Orde, claimde in zijn boek dat hij in operatie Jung III persoonlijk meerdere Talibanstrijders uitschakelde. Die details zijn volgens het AD echter niet terug te vinden in de geweldsrapportage over die missie die geheim was, maar nu door Defensie is vrijgegeven.

Herinneringen

„Hij heeft zelf een boek geschreven, dat is een soort roman. Het is op basis van zijn herinneringen”, reageert Bijleveld. De bewindsvrouw legt uit dat de Willems-Orde op basis van feiten is beoordeeld. „Je kent nooit iets toe op basis van herinneringen.”

De minister reageerde ook op de onthulling in De Telegraaf dat Defensie voor 300.000 euro aan advocaatkosten betaalde voor Kroon. Bijleveld: „Bij beide zaken is gewogen dat hij in een bijzondere positie is gebracht door Defensie en daardoor in de publiciteit is gekomen. En meer is er niet over te zeggen.”