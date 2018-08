Vraagtekens bij nut beginnersrijbewijs

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het beginnersrijbewijs, dat is ingevoerd om beginnende bestuurders veiliger te laten rijden, heeft niet het beoogde resultaat. Het leidt er niet toe dat kersverse automobilisten minder verkeersovertredingen begaan of minder vaak betrokken zijn bij ernstige verkeersongelukken. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is gedaan in opdracht van het WODC, het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.