De eerste reuzenbeelden in Leeuwarden. Ⓒ Anton Kappers

LEEUWARDEN - ,,Allez hop… allez hop’’, schalt het via een megafoon over de kades in Leeuwarden. De spreker spoort de mannen en vrouwen aan die moeten trekken aan de touwen om de elf meter hoge reus te laten lopen door de stad. Met flinke spierkrachten wordt de man in een duikerspak voortgetrokken. ,,Wat een bizar gezicht.’’