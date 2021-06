SP breekt definitief met jongerentak Rood

De socialistische partij is al langer in conflict met de eigen jongeren. Die worden volgens de SP overgenomen door communisten, onder meer door de keuze voor de nieuwe voorzitter Olaf Kemerink, die vanuit het bestuur werd aangeduid als een ’zolderkamercommunist’. Kemerink is ook lid van het Communistisch Platform, dat door de SP wordt gezien als een politieke partij. En dubbel lidmaatschap is volgens de partij verboden.

De SP royeerde meerdere Rood-leden om die reden en draaide ook de geldkraan dicht. Een commissie onder leiding van oud-Kamerlid Nine Kooiman onderzocht de afgelopen tijd of de breuk weer geheeld kon worden. Maar Kooiman kwam tot de conclusie dat SP de banden met Rood door moest snijden. „De partijen zijn te veel uit elkaar gegroeid, de kloof is te groot geworden.”

Tijdens de partijraad werd duidelijk dat het conflict met de jongeren veel teweeg had gebracht binnen de partij en nog altijd voor verdeeldheid zorgde. „Wat ik zo mis, is het kameraadschap”, zei oud-Kamerlid Henk van Gerven. Verschillende afdelingsvoorzitters lieten weten de strijd ’meer dan zat’ te zijn en het een ’zwarte bladzijde’ te vinden.

Partijprominenten verweten Rood te communiceren via de media in plaats van intern. „Stop met het stoken in onze partij”, zei Van Gerven. „Wij hadden ook zo vaak discussie met het bestuur”, blikte Kamerlid Renske Leijten terug op de tijd dat ze zelf voorzitter van de jongeren was. „Maar we deden het wel met elkaar, we verrasten elkaar niet. We deden het niet via de krant.”

’Watjespartij’

Binnen de afdelingen was er soms verdeeldheid over wat te doen met Rood. En anderen vonden de ophef rond de communistische invloeden in de jongerenpartij juist overdreven. Vooral vanuit grotere steden werd gesteld dat ’het allemaal reuze meevalt’ en gesproken van ’angstig’ en ’krampachtig’ gedrag van het partijbestuur. De urenlange discussie leidde bij een enkeling tot de verzuchting dat de SP een ’watjespartij’ is geworden: „Heb het idee dat we maar aan het neuzelen zijn over procedures.”

Het pleidooi uit meerdere hoeken om nog een nieuwe lijmpoging te doen werd door Kooiman terzijde geschoven: „Verder praten heeft geen zin. Beide partijen hebben die conclusie getrokken, er zijn onoverbrugbare verschillen.”

Uiteindelijk bleek een grote meerderheid van de partij achter de breuk met Rood te staan, 84 procent van de afdelingen stemde daarmee in. „We hebben duidelijk gekozen voor onze idealen, onze SP”, zei partijvoorzitter Jannie Visscher. „We kunnen een bladzijde omslaan.”