WHO verwacht meer ebola-gevallen in Congo

Ⓒ AFP

GENÈVE - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weet niet zeker of alle mensen die in het noordoosten van Congo mogelijk besmet zijn geraakt met het dodelijke ebolavirus zijn geïdentificeerd. Dat heeft te maken met de oorlogsituatie in delen van de provincie Kivu. Hulpverleners hebben sommige gevaarlijke plaatsen niet kunnen bereiken.