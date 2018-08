Chiel (14): ’Vijf seconden later en we waren ook van de brug gestort’

1 / 2 1 / 2 Bij de rode cirkel is de camper te zien. Ⓒ AFP

LOANO - De familie Jonker is nog altijd een beetje van slag. Onderweg naar Pisa reed het Nederlandse gezin over de Morandi-brug, toen deze vlak voor hun neus instortte. De vakantiegangers ontsnapten ternauwernood aan het drama. „Vijf seconden later en we waren naar beneden gevallen”, zegt zoon Chiel (14).