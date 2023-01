Premium Het beste van De Telegraaf

Antwerpse drugsoorlog helemaal ontspoord Doodgeschoten meisje (11) is nichtje van ’een van de rijkste drugscriminelen uit Antwerpen’

Door Joris Van der AA en Marc Klifman, Sam Reyntjens Kopieer naar clipboard

De Antwerpse drugsoorlog lijkt nu helemaal ontspoord nadat een schietpartij maandagavond het leven heeft gekost aan een meisje van amper elf jaar oud. Toen onbekenden de woning van haar ouders in Merksem onder vuur namen werd ze dodelijk geraakt door een kogel. Burgemeester Bart De Wever: „Een kind is per definitie onschuldig, maar we vreesden al lang dat dit ging gebeuren in Antwerpen.”