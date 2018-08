Nieuw drama treft familie van 19-jarige jetskiër

Het had een mooie kameradenvakantie moeten worden. Vijf vrienden, onder wie Mart, huurden een aantal jetski’s om over de golven te scheuren. Vermoedelijk en om nog onopgehelderde reden verloor één van hen de controle over het krachtige waterspeeltuig. Deze zou vervolgens tegen een andere jetski gebotst zijn, waar Mart op zat. Dat meldt de plaatselijke krant Times of Malta.

Ten tijde van het ongeval was toevalligerwijs een medicus op dezelfde locatie aanwezig, die nog heeft geprobeerd om Mart’s hartritme te herstellen. Het bleek vergeefs en het slachtoffer overleed ter plekke.

Blaastest

Een vriend zit op dit moment vast wegens betrokkenheid bij de tragische dood van Mart. Hij zal waarschijnlijk vandaag nog aan een soort rechter-commissaris voorgeleid worden. Dan wordt ook duidelijk of de verdachte een verlenging van zijn voorarrest krijgt en wat hem daadwerkelijk ten laste gelegd wordt. Maltese bronnen melden dat hij faalde voor een blaastest, dus mogelijk had hij alcohol genuttigd.

Vader

Mart stond in het nabij Geerdijk gelegen dorp Westerhaar, waar zijn moeder vandaan komt, bekend als een vriendelijke kerel met een voorliefde voor piratenmuziek. Hij was werkzaam als vloerenlegger bij het Westerhaarse bedrijf Kok Afbouw.

Vroegere bekenden vertellen dat zijn vader bijna tien jaar geleden overleden is en dat het gezin, dat daar destijds aan de Markgraven woonde, hier enorm onder te lijden heeft gehad. „Hij had kanker en kwam te overlijden. Wat er daarna allemaal gebeurd is, weet ik niet. Mart en z’n zusje woonden in elk geval niet bij hun moeder.”

Piratenzenders

Een jeugdvriend bevestigt dat beiden de laatste jaren liefdevol opgevangen werden door een oom en tante. „Hij woonde eerst in Westerhaar. Er zat een huis tussen ons, zeg maar”, legt hij uit. „Wij zagen elkaar vaak op de scouting. Maar hij was voornamelijk bezig met de piratenzenders. Dat was echt zijn ding want hij draaide ook heel veel en had een eigen zender met een paar kameraden. Dat deed hij eigenlijk het meest.”

Leden van Scouting Vriezenveen en enkele van Marts vrienden komen vanavond bijeen om de tragische gebeurtenissen te bespreken alsmede hun herinneringen aan hem op te halen.