Advies in kustplaats: ’Heb geen seks’

Op die manier kunnen de temperamentvolle Colombianen hun hoofd koel houden tijdens de hittegolf die het land teistert. Salas noemt zijn advies ’logisch’. Wie het tóch te moeilijk vindt zich in te houden, moet tenminste wachten tot de zon onder is.

„Het is beter om het ’s nachts te doen, als de omgevingstemperatuur lager is”, zo vraagt Salas zijn inwoners op nieuwswebsite El Heraldo, in reactie op zijn eigen officiële advies. „Maar voor wie goede airconditioning heeft, is er geen probleem.”

Toeristen

De temperaturen lopen de laatste dagen op tot veertig graden in Colombia. De gemeente heeft behalve de ’seksstop’ ook andere adviezen uitgegeven als ’losse kleding dragen’ en ’veel water drinken’.

Santa Marta wordt in Colombia gezien als toeristenparadijs, maar de ziekenhuizen zitten volgens Sky News overvol met patiënten die klagen over buikpijn, hoofdpijn en andere gevolgen van de hitte.