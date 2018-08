Verdachte fatale aanrijding zwaaide met bijl

Het gebeurde voor een stoplicht op de kruising Stadhoudersweg/Abram van Stolkweg. In de auto, een witte Seat, zat een gezin. Zonder aanleiding begon de 45-jarige man vanuit zijn grijze Ford Focus met een bijl op hun auto in te slaan. Hij vernielde daarbij het raam aan de bijrijderskant en de zijspiegel. Met de bijl sloeg de man de scherven weg. Toen er voetgangers de kruising wilden oversteken, begon hij in stilstand flink gas te geven. Het gezin in de Seat bleef niet langer wachten en reed weg. Later deden ze aangifte.

Kort na dit incident reed de man in de Ford een jongeman aan op een zebrabad op de Bergweg. Daarna ging hij ervandoor. De jongen had ernstig hoofdletsel en overleed een week na de aanrijding in het ziekenhuis.

De veroorzaker meldde zich twee dagen na deze aanrijding bij de politie. Hij zit nog vast.