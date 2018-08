Agent tasert 87-jarige vrouw die bloemen plukt

Martha Al-Bishara (87) werd afgelopen vrijdag aangehouden in het plaatsje Chatsworth. Agenten vroegen haar een mes te laten vallen. Dat weigerde ze. Volgens haar familie spreekt ze echter geen Engels, en was ze met een keukenmes bloemen aan het plukken.

De politie reageerde op een belletje van een medewerker van de lokale bijlesorganisatie. „Ze is oud, dus ze loopt niet erg goed, maar... ”, zo is te horen op geluidsopnamen van de politie. „Ze loopt hier rond. Het lijkt erop alsof ze iets zoekt, zoals, planten, om te knippen. Er is ook een tas.”

De agenten besloten de vrouw te taseren. Een politiechef verdedigt die keuze tegenover Daily Citizen-News. „Een 87-jarige met een mes heeft nog steeds de mogelijkheid om een agent te verwonden”, aldus leidinggevende Josh Etheridge.

Geduld

Agenten hebben nog hun eigen mes getrokken, en het op de grond geworpen, als voorbeeld van wat de vrouw werd gevraagd. Ook die vorm van communicatie lukte niet. „In mijn ogen was dit het laagste niveau van geweld dat we hadden kunnen gebruiken, om uiteindelijk simpelweg het gevaar te stoppen”, aldus Etheridge.

Martha Al-Bishara (87) met een familielid. Ⓒ Screenshot NBC News

Familieleden stellen echter dat de agenten meer geduld hadden moeten hebben. „Als drie politieagenten geen 87-jarige vrouw aankunnen, dan moet je misschien overwegen iets anders te gaan doen”, vertelt een achterneef.

Slaap

De vrouw is inmiddels vrijgelaten. „Ze is oké”, vertelt achterkleindochter Martha Douhne. „Ze blijft herhalen dat ze niet wilde dat dit gebeurde, en verontschuldigt zich ervoor dat ze ons in deze situatie heeft gebracht. Ze slaapt ook moeilijk en is gestrest.”

De politie laat nog weten dat er wel een intern onderzoek komt naar het gebruik van het geweld.