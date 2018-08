21 maanden cel na poseren met meerdere Kalasjnikovs

Al in 2016 werd de man aangehouden toen hij als passagier in een auto zat. Die auto werd onderzocht in verband met een moordzaak. In het voertuig werden diverse telefoons gevonden. Op één van de toestellen stond de betreffende foto waarop de man met de wapens te zien was, zo schrijft RTV Utrecht.

Uit een verklaring kwam naar voren dat de verdachte een tas met wapens zag staan toen hij bij een vriend wat ging drinken. Hij liet zich in beeld brengen met de wapens, omdat hij dit stoer vond.

Volgens de regionale omroep maakt het de rechter niet uit dat de veroordeelde man niet de eigenaar van de vuurwapens is. De man kwam al eens eerder in aanraking met politie en justitie.