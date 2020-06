Man masturbeert voor woning in Geertruidenberg

De onbekende man was al een aantal keren langs haar woning gereden voordat hij toesloeg. Dankzij het signalement van de bewoonster werd de schennispleger niet veel later aangehouden bij zijn woning in dezelfde Noord-Brabantse plaats.

Pepperspray bij aanhouding

Bij de aanhouding verzette de verdachte zich flink. Daarop werd pepperspray gebruikt door agenten. De man is overgebracht naar het politiebureau en zit nog altijd vast.