Stokoude Britse traditie sneuvelt voor debuut Ronaldo

Al meer dan vijftig jaar lang is het in het land van Harry Potter en David Beckham verboden om op zaterdag tussen tussen 14.45 uur en 17.15 uur live-voetbal uit te zenden. De regel werd in de jaren 60 in het leven geroepen om mensen naar de voetbalstadions te lokken.

Nul effect

Hoewel online streaming het verbod eigenlijk al onzinnig heeft gemaakt en in 2011 werd aangetoond dat de blackout sowieso geen effect heeft op de bezoekcijfers van wedstrijden, komt er pas nu een einde aan dit bizarre gebruik.

Daar was wel Cristiano Ronaldo voor nodig, de man die blijkbaar niet alleen alle records verbreekt maar ook regels. Het debuut van de beste voetballer ter wereld in de Italiaanse competitie, een uitwedstrijd tegen laagvlieger Chievo Verona, begint namelijk al om 18.00 uur (17.00 uur Britse tijd).

Ⓒ REUTERS

Het eerste kwartier valt zodoende samen met de blackout. Zenders als Sky Sports en BT Sport lossen dit soort situaties op door pas een kwartier later met het televisieverslag te beginnen. Eleven Sports Network negeert de blackout echter en zendt de wedstrijd doodleuk vanaf het eerste fluitsignaal uit.

Met het bord op schoot

Ook in andere landen is er een spanning tussen de wensen van voetbalclubs en van tv-kijkers. Zo is bijvoorbeeld het zondagse ’bord op schoot’ heilig voor de Nederlandse thuissupporter, maar zien de Eredivisieclubs liever dat Studio Sport een uur later begint

Nu de videoscheidsrechter voor langere wedstrijden kan gaan zorgen, zullen de samenvattingen in sommige gevallen namelijk al enkele minuten na de laatste wedstrijd van start gaan. Daardoor zouden minder mensen geneigd zijn een abonnement op Fox Sports te nemen.

De clubs zijn mede-eigenaar van de zender en lopen daardoor inkomsten mis, zo denken ze. Net als de aannames achter de blackout is dit effect overigens aangetoond.