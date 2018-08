Rutte vindt Turkse weekendscholen ’ongemakkelijk’

Gevraagd naar de weekendscholen stelde premier Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad dat de plannen van de Turkse president een „ongemakkelijk gevoel” oproepen. „We zullen daar ook in Turkije aandacht voor vragen”, zo zei hij. „Het gaat om Nederlanders die een Turkse achtergrond hebben, maar gewoon Nederlanders zijn. We vinden het erg belangrijk dat ze juist in déze samenleving meedoen.”

De premier benadrukt dat het kabinet „niet naïef” zal zijn. „Als er signalen zijn dat daar dingen gebeuren die niet kunnen, dan zullen we daarop actie ondernemen.” Maar omdat het niet om regulier onderwijs gaat, staat bijvoorbeeld de onderwijsinspectie al buiten spel, zo geeft hij toe. Ook kent Nederland het grondwettelijke recht op vrijheid van vergadering. Het kabinet is dan ook niet van plan om de weekendscholen op een of andere manier te verbieden, zo reageerde Rutte desgevraagd.

Een meerderheid in de Tweede Kamer liet onlangs al blijken zeer bevreesd te zijn voor de invloed van ’de lange arm uit Ankara’. Minister Koolmees (Sociale Zaken) is nog bezig met het beantwoorden van Kamervragen hierover.