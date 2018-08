Opstootje in moordzaak Kaan Safranti na fatale ripdeal

Het slachtoffer werd op zondag 8 april doodgeschoten in een flat aan de Sandenburgstraat. Ⓒ ERALD VAN DER AA

BREDA - Aan het eind van de behandeling van de eerste zitting in de strafzaak over een fatale ripdeal in Breda hebben de nabestaanden van het slachtoffer vrijdag de confrontatie gezocht met de verdachten. De twee broers van het slachtoffer slaagden erin om de verdachten op weg naar het cellenblok te achtervolgen. Pas in de gang naar het cellenblok wist de parketpolitie de twee woedende broers tegen te houden en terug te sturen. De confrontatie kon ternauwernood worden voorkomen.