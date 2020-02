Betalen voor handbagage

„Als onze passagiers zeker willen zijn dat hun rolkoffer of rugzak in de cabine meegaat, kost dat tien tot dertig euro per retourvlucht extra”, zegt een woordvoerster van Transavia. Alleen een handtas en bijvoorbeeld laptop kunnen volgens haar altijd mee. „Als reizigers toch gratis hun grotere stukken handbagage aan boord bij zich willen houden, is de kans groot dat ze alsnog het ruim in gaan, want de plek in bagagebakken bij zitplaatsen is beperkt. We gaan daar scherper op toezien, net als op toegestane afmetingen en maximaal gewicht.”

Buitenlandse prijsvechters als Ryanair en Wizzair zijn al bezig met het rekenen van meerkosten voor handbagage. „Dat levert veel geld op. Vergelijkbaar met bijbetalen voor stoelkeuze. Als je het niet doet, zit je vaak niet bij elkaar of erg krap in een middenstoel. Dat wil niemand”, aldus een vliegexpert.

