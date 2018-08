‘Jelle R. achtervolgde Shannon en stak haar neer’

Dat werd verteld tijdens voorlopig de laatste dag van het proces tegen de Fries, zo meldt het Maltese medium Netnews. Het proces wordt 25 september voortgezet. Tot die tijd blijft R. vastzitten in de Paola-gevangenis op het eiland in de Middellandse Zee.

Keukenmes

Tijdens de rechtszaak werd naar voren gebracht dat Shannon begin augustus na een bedrijfsfeestje in Armier Bay, aan de kust, meeging naar de woning van haar voormalige partner. Eenmaal aangekomen bij het appartement in het dorp Santa Venera liep de scheldpartij uit de hand, waarop de vrouw besloot zijn woning te verlaten.

R . achtervolgde haar en stak vervolgens op haar in met een keukenmes dat een lemmet had van vier tot zes centimeter lang. Op beelden van beveiligingscamera’s, in beslag genomen door de politie, zou een en ander te zien zijn geweest. Na zijn daad liep de jonge Fries, zo bericht Netnews, rustig terug naar zijn appartement tot de politie arriveerde. Agenten troffen hem aan op een bank in zijn woonkamer.

Voorbijganger

De Noord-Hollandse werd enkele uren later gevonden door een voorbijganger die op weg was naar zijn werk. Ze had, zo werd verteld in de rechtbank, enkele weken eerder een einde gemaakt aan haar relatie met de Fries, nadat hij meerdere maken agressief tegen haar was geweest.

Eerder deze week werd er in Nederland door familie en vrienden afscheid van de vermoorde Monnickendamse genomen, waarna ze is gecremeerd.