Uitslag Stelling: Zwerfafval krijgt overhand

Driekwart van de stemmers ergert zich ’heel erg’ aan zwerfvuil. Bijna allemaal maken ze zich ook zorgen over de hoeveelheid rommel op straat en in de natuur. Grootste angst is dat het een bende wordt op straat, maar ook de plastic soep in de zee en oceanen baart veel respondenten zorgen.

Niettemin vindt een (klein) aantal respondenten het wel meevallen. „Ik was een van de opruimers langs de kust”, schrijft iemand. „We hebben weliswaar veel opgeruimd, maar het was soms best zoeken. Dat stemde mij positief.” Iemand anders denkt dat rommel op straat ’van alle tijden’ is. „Het verschil is dat er nu meer aandacht voor is en dat is alleen maar goed.” Anderen zijn een stuk somberder. „We stevenen erop af om een derdewereldland te worden, waar kakkerlakken en ander ongedierte gewoon zijn.”

Opvoeding

Dat je je troep in de prullenbak gooit, is volgens bijna alle respondenten een kwestie van opvoeding. Een grote meerderheid van de stemmers denkt ook dat bewustwordingscampagnes - in een modern jasje - zouden kunnen helpen om de hoeveelheid afval terug te dringen. „Het draait om discipline. Kijk maar in Duitsland. Daar vind je aan het strand echt geen zwerfvuil”, aldus een stemmer, die ook de waarschuwingsborden langs de stranden in Australië met de ’Take your rubbish home’ weet te waarderen.

Andere suggesties die respondenten geven voor het verminderen van afval zijn onder meer het plaatsen van (nog) grotere afvalbakken op drukke plekken, zoals de stranden. Dan moeten die wel afsluitbaar zijn, „anders komen de meeuwen eropaf.”

Opvallend veel stemmers klagen over Amsterdam. Een van hen zegt zelfs verhuisd te zijn naar Hoorn omdat hij zich rot ergerde aan de troep op straat. ’Een openbare vuilstort’ en ’een grote bende’, zo typeren de respondenten de hoofdstad.

Troep langs de weg, in de bermen en bij op op- en afritten, blijkt ook zo’n irritatiebron. „Dat zijn gewoon vuilnisbelten’, aldus een stemmer die het opvalt dat rondom de McDrive veel jongeren zomaar hun lege bakjes uit het autoraampje kieperen.

Hoge boetes

Wat zou helpen is om - bijvoorbeeld zoals in Singapore - heel hoge boetes uit te delen aan wie betrapt wordt. „Prima idee, 100 euro boete en gelijk afrekenen,” klinkt het. Meer stemmers zijn hier voor, maar vragen zich af wie dit gaat handhaven.

47 Procent denkt dat een rookverbod buiten helpt om het aantal peuken dat op straat ligt, te verminderen. „Flauw om dit te noemen als oplossing”, vindt iemand. Volgens deze stemmer bezorgen rokers slechts minimale overlast. Zeker als je dat vergelijkt met de rommel die junkfood consumerende pubers achterlaten.

In ons land zijn veel vrijwilligers actief die helpen afval te rapen. Twee derde van de respondenten vraagt zich echter af of de overheid niet meer moet doen tegen het zwerfvuil. Stemmers steken zelf ook de handen uit de mouwen. Velen zeggen regelmatig flesjes, blikjes en verpakkingen op te rapen die anderen hebben achtergelaten. „Zo ben ik grootgebracht.”