’Dader Parkmoord op begeleid verlof, kans op herhaling groot’

Overigens werd de tbs met dwangverpleging door de Rotterdamse rechtbank met twee jaar verlengd. Dit omdat de kans op herhaling volgens rapporten die door de kliniek zijn uitgebracht groot is.

H. zit sinds twee jaar in Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel in Venray. Voor zijn verblijf in de kliniek heeft H. al tweederde van zijn 18-jaar durende gevangenisstraf uitgezeten. Hoewel de rechtbank zich afvroeg of twee jaar tbs-behandeling niet wat snel is voor begeleidend verlof, deden ze daar geen uitspraak over omdat dat aan de behandelaars is. Daarnaast gaat de minister daarover.

Volgens de begeleider van H. is het begeleid verlof van meerwaarde voor zijn behandeling. „Vastzitten voor vele jaren is voor niemand goed. Het is goed voor zijn contacten en verantwoordelijkheden. Daarnaast is het van meerwaarde om aan zichzelf te werken.” Overigens werd vorig jaar al begeleid verlof voorgesteld maar de aanvraag moet nog worden ingediend. Den Haag moet dan nog uitgebreid naar verlof kijken, aldus de behandelaar.

H. zelf ook slachtoffer

H. blijkt trouwens in januari van dit jaar volkomen uit het niets te zijn aangevallen door twee medepatiënten. Daarbij werd hij gemolesteerd en moest hij naar het ziekenhuis. Volgens de behandelaar is H. een goed meewerkende patiënt die in de afgelopen twee jaar vooral zijn eigen jeugdtrauma’s met onder meer seksueel misbruik heeft aangepakt. De dadertherapie moet nog volgen die zeker nog jaren in beslag nemen. H. vertelde de rechtbank dat het goed met hem ging. „Ik bekijk het dag voor dag”, zei H. die wel uitkijkt naar begeleid verlof. Hij is voorzitter van de patiëntenraad van De Rooyse Wissel.